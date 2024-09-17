В Минпросвещения заявили, что доля школьников на домашнем обучении в РФ незначительна

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Минпросвещения заявили, что процент школьников, которые обучаются по заочным формам, на начало 2023/24 учебного года является незначительным и не превышает статистическую погрешность.

"Процент учеников, получающих образование по заочным формам обучения, является незначительным и не превышает статистическую погрешность. Об этом свидетельствуют данные федерального статистического наблюдения", - сообщили журналистам в ведомстве во вторник.

В сообщении отмечается, что на начало 2023/24 учебного года доля детей, осваивающих программы в рамках семейного обучения, составляет около 0,2%. Невысокий показатель также по другим формам заочного обучения, добавили в пресс-службе.

"Использование дистанционных технологий и образовательных онлайн-ресурсов в обучении - это, прежде всего, вспомогательный инструмент, который позволяет школьникам развивать таланты, учиться, получать новые навыки и качественное образование по всей России", - пояснили в Минпросвещения.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Московского городского педагогического университета (МГПУ) сообщил, что количество детей, обучающихся на дому, возросло. По данным исследования, в 2016 году только 17,9 тыс. школьников учились не очно (0,1% от общего числа учеников), в 2023-м их стало 174,7 тыс. (1%).