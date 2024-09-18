Минпромторг РФ проведет конкурс на создание технопарков в сфере электроники

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проведет в ноябре конкурс по отбору проектов по созданию технопарков в сфере электроники, сообщил заместитель директора Департамента региональной промышленной политики министерства Дмитрий Королев на форуме "Инпарк-2024" в Новосибирске в среду.

"В текущем году мы планируем проводить его в ноябре, это авансовая мера поддержки, можно получить 900 млн рублей", - сказал он.

В настоящее время уже реализуется пять таких проектов, добавил Ковалев.

Проект должен включать не менее трех предприятий электроники, а электроника должна входить в число приоритетных отраслей соответствующих регионов, напомнил он.