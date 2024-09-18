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Школьники, раненные учеником с молотком в Челябинске, доставлены в Москву

Состояние двух пострадавших девочек стабильно тяжелое

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Трое детей, получивших травмы при нападении в школе №68 Челябинска, доставлены на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу, сообщили в Минздраве России.

"Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу в Челябинске, доставлены бортом МЧС (...) и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Глава Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава Дмитрий Прометной сообщил журналистам, что 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии.

В РоссииЧетыре человека госпитализированы после нападения с молотком в школе ЧелябинскаЧитать подробнее

По его словам, детям провели комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. "Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме", - отметил он.

Еще один ребенок, 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ "Кораблик" Минздрава.

Ранее о ЧП в 68-й школе в Челябинске сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале. В правоохранительных органах уточнили, что 13-летний школьник напал с молотком и ножом на учеников в классе. Пострадали трое детей и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.33, п."а" ч.2 ст.105 (организация убийства) и ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).

Челябинск Москва
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