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Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе

Он добавил, что необходимо принять меры, чтобы исключить подобные риски в других странах, в том числе в России

Песков назвал взрывы пейджеров в Ливане триггером эскалации в регионе
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Волна детонаций пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности в регионе, который находится во взрывоопасном состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, насколько случившееся повышает риск полномасштабной войны Ливана с Израилем.

"Произошедшее - чем бы это ни было - оно, безусловно, ведет к эскалации напряженности. И регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии, и, конечно, подобное происшествие, каждое из них, способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля", - ответил Песков.

"Чтобы вынести какие-то суждения, нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия, должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства произошедшего и определены те, кто стоят за этими массовыми взрывами средств связи", - добавил он.

"После этого это должно стать предметом для изучения специалистами, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас или в других местах", - добавил представитель Кремля.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Ливан Дмитрий Песков Израиль
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