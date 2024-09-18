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Госдума поддержала обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части нотариального удостоверения договора дарения недвижимого имущества.

"Что предлагается данным законопроектом? Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс РФ и предусмотреть обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества, но при этом за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются супругами или состоят друг с другом в близком родстве", - отметила в своем выступлении на заседании официальный представитель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Ирина Панькина.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении единогласно.

"Нотариальное удостоверение договоров дарения, где даритель и одаряемый не состоят друг с другом в близком родстве, будет нести в себе превентивно-протекционную функцию и выступит формой социальной защиты имущественных прав граждан со стороны государства, так как в силу положений статьи 54 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус разъясняет сторонам смысл и значение заключаемой сделки, проверяет, соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом Панькина сослалась на статистику, по которой злоупотребляют правом как раз супруги и близкие родственники.

"Поэтому ко второму чтению, я так полагаю, что мы работу продолжим, возможно, расширим этот субъектный состав, установим единый универсальный механизм", - сказала она.

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