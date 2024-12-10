Нотариальное заверение договоров дарения недвижимости станет обязательным

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном нотариальном удостоверения договора дарения недвижимого имущества. Он вносит изменения в Гражданский кодекс.

Законопроект № 498499-8 в ноябре 2023 года внес в парламент Курултай Республики Башкортостан.

В редакции, представленной к первому чтению, он предполагал обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются супругами или состоят друг с другом в близком родстве. Комментируя это, депутат Ирина Панькина отмечала, что нередко злоупотребляют правом как раз супруги и близкие родственники.

"Поэтому ко второму чтению, я так полагаю, что мы работу продолжим, возможно, расширим этот субъектный состав, установим единый универсальный механизм", - заявляла она.

В представленным к документу поправкам содержится соответствующая формулировка "договор дарения недвижимого имущества подлежит нотариальному удостоверению".

Депутаты приняли таблицу поправок и законопроект в целом.