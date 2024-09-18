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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Белгородской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Уроженец Новосибирской области задержан по подозрению в подготовке теракта на территории Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ в среду.

"Житель (новосибирского) Бердска установил контакт посредством интернет-мессенджера с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований и по их указанию незаконно приобрел самодельное взрывное устройство с намерением совершения террористического акта на одном из административных объектов в Белгородской области", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого 2003 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ФСБ Белгородская область Новосибирская область Бердск
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