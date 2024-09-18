Путин заявил о возникших проблемах у Калининградской области из-за ее анклавности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская область столкнулась с проблемами в связи с ее анклавностью, но она должна быть органично включена в экономический комплекс всей России, в передвижении людей не должно быть никаких барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с избранными главами регионов в среду президент согласился с тем, что Калининград - это западный форпост России, но отметил, что Калининградская область должна быть не просто крепостью на западных рубежах Отечества, а быть вписана в жизнь всей страны.

"Чтобы она чувствовала, что является частью большого государства, и поэтому нужно сделать все для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей. Нужно создавать условия для экономического развития, естественного экономического развития как части экономического комплекса Российской Федерации", - сказал президент.

Необходимые действия для этого известны, подчеркнул он.

Обращаясь к врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных, Путин сказал: "Я прошу и вас, и федеральные органы власти никогда об этом не забывать. Несмотря на свое анклавное состояние, Калининградская область должна чувствовать и жить единой общей жизнью по всем направлениям - в социальном, культурном измерении, в экономическом - как вся Россия, быть естественной, органичной частью Российской Федерации".

Глава государства заметил, что в целом так и происходит, но в связи с ее анклавностью возникли некоторые проблемы, которые можно и нужно решать. "Главное - о них не забывать, не забывать об интересах людей, которые живут на этой территории Калининградской области", - сказал Путин.