Минпромторг прорабатывает расширение производственных мощностей для самолетов "Байкал"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прорабатывает вопрос расширения производственных мощностей для выпуска региональных самолетов "Байкал", сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"В следующем году у нас должна быть завершена сертификация нашим подрядчиком ("Уральский завод гражданской авиации"/УЗГА - ИФ) двигателя и винта ("Байкала" - ИФ). И сертификация самого самолета полностью должна быть завершена в 2026 году. И первые первые пять самолетов они тоже должны будут поставить в 2026 году", - сказал Алиханов в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Дальше - вопрос создания нормального поточного большого производства, - добавил он. - Потому что те мощности, которые сейчас есть у завода УЗГА, они, конечно, недостаточны для того прогнозируемого спроса, который мы видим только исключительно для Севера и для Дальнего Востока".

Этот вопрос, по словам Алиханова, Минпромторг сейчас прорабатывает с УЗГА и "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ПАО "ОАК"). Решение будет требовать "разных инвестиций".

"Но есть несколько вариантов, которые мы в ближайшие недели будем отрабатывать. Уверен, что нас поддержат и (первый вице-премьер - ИФ) Денис Валентинович Мантуров, и другие коллеги из правительства, и мы сможем все-таки выйти в 2026 году на новые производственные площадки вот с этим самолетом", - сказал Алиханов.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" УЗГА), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Для производства самолета был выбран завод УЗГА в Екатеринбурге. При этом несколько лет назад для этого рассматривался "Улан-Удэнский авиационный завод", входящий в состав "Вертолетов России".