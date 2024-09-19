Путин посетит одно из оборонных предприятий Санкт-Петербурга

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит одно из оборонных предприятий Санкт-Петербурга, где продолжит обсуждение темы развития вооруженных сил страны.

Накануне глава государства в преддверие дня оружейника провел совещание по актуальным вопросам развития вооруженных сил в условиях СВО.

"Разобьем нашу работу на две части. Поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, а завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - сказал он в начале совещания.