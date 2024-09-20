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РЖД с 15 декабря возобновят пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 15 декабря возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, прерванные с началом пандемии, сообщил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО "РЖД" Сергей Фомичев на III Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в пятницу.

"На прошлой неделе проведено международное совещание по границам, которые были закрыты после пандемии, - это с Северной Кореей и с Китаем. С 15 декабря мы начинаем работать из Суйфэньхэ (КНР - ИФ) в Гродеково (Приморье - ИФ) поездом китайских железных дорог. И с 15 декабря начинаем работать с северокорейской дорогой на участке Хасан (Приморье - ИФ) - Туманган (КНДР - ИФ) три раза в неделю. Открываем границы, это создаст туристический поток", - сказал Фомичев.

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Он уточнил, что разрабатывается график движения на этих направлениях на 2024-2025 годы.

"Мы (РЖД - ИФ) уже будем планировать начало работы в организованных поездах с реализацией билетов. В разработке маршрут Владивосток - Хасан - Раджин (КНДР - ИФ). Договорились с корейскими коллегами, что в октябре мы проведем тестовый режим", - сказал топ-менеджер РЖД.

В настоящее время через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки.

Ранее, 6 июня, из Приморья в КНДР отправился первый после перерыва из-за пандемии COVID-19 пассажирский поезд. На нем в Северную Корею поехали представители туристической отрасли Приморья. Губернатор Приморья в июне говорил, что пассажирские поезда из Владивостока в северокорейский Раджин планируется запустить в июле.

В настоящее время функционирует железнодорожное сообщение от станции Хасан в Приморье до порта Раджин, но только для грузовых перевозок. Прямого морского сообщения между Приморьем и КНДР нет.

РЖД Приморье КНДР КНР
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