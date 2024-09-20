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ФСБ задержала в ЛНР местного жителя по подозрению в госизмене

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ РФ по Луганской народной республике задержали жителя Старобельского района по подозрению в госизмене, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществлявшего собирание и передачу врагу сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержан житель Старобельского района ЛНР, который подозревается в передаче Вооруженным силам Украины разведывательных данных для нанесения ракетных ударов по территории республики.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ведётся следствие", - добавили в УФСБ по ЛНР.

ЛНР ФСБ Украина
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