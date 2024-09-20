Газопровод "Сила Сибири" досрочно выйдет на проектную мощность

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод "Сила Сибири" досрочно будет выведен на проектную мощность в 38 млрд куб. м в годовом исчислении.

В пятницу в Пекине состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна.

"На встрече было подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В соответствии с запросом китайских партнеров стороны согласовали дополнительные поставки в декабре 2024 года. Таким образом, будет обеспечен досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года)" - пишет российская компания.

Согласно первоначальному графику наращивания поставок, это предполагалось сделать через несколько месяцев - с начала 2025 года.

Показатель 38 млрд куб. м в годовом исчислении предполагает поставку в суточном исчислении в размере 108-109 млн куб. м, тогда как контрактом на 2024 год предусмотрены поставки около 86 млн куб. м в день (исходя из годового объема в 30 млрд куб. м).

Экспорт российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай начался в 2019 году.

"Газпром" также отметил, что "обеспечивает надежные поставки по "восточному" маршруту, газопроводу "Сила Сибири", с регулярным превышением суточных контрактных обязательств компании".

Также отмечается, что "по намеченному графику выполняются строительные работы по второму - "дальневосточному" - маршруту".