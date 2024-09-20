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ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"
Фото: Сергей Петров/TACC

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") о передаче активов Russ в объединенную компанию, сообщает РВБ.

"В рамках передачи долей ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц группы Russ", - говорится в сообщении.

ФАС подтвердила согласование сделки. "В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки", - сообщил "Интерфаксу" представитель службы.

Таким образом, ООО "Стинн" (основное юрлицо Russ) передаст принадлежащие ему активы в капитал объединенной компании. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Стинн" входит в капитал восьми компаний. В частности, ООО владеет 35% в "РВБ", остальные компании связаны с деятельностью ГК Russ.

Wildberries передала свои активы в ООО "РВБ" в августе 2024 года.

В июне маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ сообщили об объединении ради "создания современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

Wildberries ФАС Russ РВБ
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