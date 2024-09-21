Движение будет закрыто на внешней стороне Садового кольца из-за мотофестиваля

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением мотофестиваля в субботу движение будет временно недоступно на ряде улиц в центре города.

По данным столичного департамента транспорта, с 06:00 до 14:30 ограничения движения транспорта затронут Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, улицы Плющихи и Еланского, Большую Пироговскую улицу от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, а также проезд Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. С 11:30 нельзя будет проехать по улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22 на улице Косыгина.

В этот день с 11:40 и по мере прохождения мотоколонны нельзя будет временно проехать по внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до Смоленской улицы, а также на участках Смоленской улицы, Большой Дорогомиловской, Косыгина, Бережковской набережной, Воробьевского шоссе и по Бородинскому мосту.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 в субботу нельзя будет проехать по Университетскому проспекту в районе пересечения с Университетской площадью.

Отмечается, что нельзя будет припарковаться до окончания мероприятия на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Оставить свою машину не получится с 00:01 21 сентября до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, на улице Плющихе от улицы Еланского до 1-го Вражского переулка, на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Бережковской набережной.

21 сентября состоится закрытие мотосезона 2024 года. В городе пройдет традиционный заезд представителей мотоклубов и мотоциклистов. Мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы, после чего мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах.

Фестиваль пройдет сразу на двух площадках мотозаезда - на старте с 09:00 до 13:00 и на финише с 11:00 до 18:00. Фестиваль пройдет в столице уже одиннадцатый раз.