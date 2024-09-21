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Въезд и выезд через ФАД "Ростов-Махачкала" в кубанском Тихорецке открыты

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ранее закрытые после прилета БПЛА въезд в город Тихорецк и выезд из него через федеральную автодорогу "Ростов-Махачкала" открыты, сообщил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перепелин.

"Въезд в город Тихорецк и выезд открыты через федеральную автодорогу "Ростов-Махачкала". В остальных направлениях движение ограничено", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью Тихорецкий район подвергся атаке. Два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Но из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1 200 жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет.

Краснодарский край Тихорецкий район Тихорецк дорога "Ростов-Махачкала"
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