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Три человека погибли в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на автодороге "Ростов-Волгодонск", жертвами ДТП стали три человека, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Лобовое столкновение микроавтобуса "Mercedes" и ВАЗ-2114 произошло на автодороге Ростов-Волгодонск, три человека погибли, еще восемь пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие направлены в ЦГБ Волгодонска. В микроавтобусе находились 22 человека, он следовал по маршруту Элиста - Ростов-на-Дону.

В свою очередь в пресс-службе Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП в Волгодонском районе Ростовской области погибли два человека.

"Погиб водитель автомобиля "ВАЗ 2114" и один пассажир микроавтобуса. Также с травмами различной степени тяжести шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливается местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Волгодонск Ростовская область
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