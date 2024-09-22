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Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС на Ставрополье

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные Ставрополья ликвидировали открытое горение на АЗС в Новоселицком округе, где накануне вечером загорелся бензовоз.

"В 23:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Ставрополью, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе.

Пострадали водитель бензовоза и оператор станции, добавили в СКР.

Ранее сообщалось, что на автодороге Новоселицкое - Александровское загорелся бензовоз на автозаправочной станции. В результате пожара огнем повреждено два легковых автомобиля и квадроцикл. К тушению были привлечены 32 человека и восемь единиц техники.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.

По данным временно исполняющего обязанности главы Новоселицкого округа Виктора Фетисова, в результате происшествия два человека получили ожоги средней тяжести, были госпитализированы.

Ставрополье Виктор Фетисов
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