Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС на Ставрополье

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные Ставрополья ликвидировали открытое горение на АЗС в Новоселицком округе, где накануне вечером загорелся бензовоз.

"В 23:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Ставрополью, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе.

Пострадали водитель бензовоза и оператор станции, добавили в СКР.

Ранее сообщалось, что на автодороге Новоселицкое - Александровское загорелся бензовоз на автозаправочной станции. В результате пожара огнем повреждено два легковых автомобиля и квадроцикл. К тушению были привлечены 32 человека и восемь единиц техники.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пожар вспыхнул во время слива топлива из автоцистерны в емкости АЗС.

По данным временно исполняющего обязанности главы Новоселицкого округа Виктора Фетисова, в результате происшествия два человека получили ожоги средней тяжести, были госпитализированы.