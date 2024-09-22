Блок-посты на выезде из кубанского Тихорецка сняты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ранее закрытое после прилета БПЛА движение по автодороге в сторону станицы Новорождественской и Краснодара из города Тихорецка Краснодарского края возобновлено, сообщил глава Тихорецкого района Кубани Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Возобновлено движение по автодороге в сторону станицы Новорождественской и Краснодара", - написал Перепелин.

Ночью в субботу Тихорецкий район подвергся атаке дронов. По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. 1,2 тыс. жителей поселка рядом с местом возгорания были эвакуированы в ближайшие населенные пункты. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет. Власти объявили локальный режим ЧС в муниципалитете.