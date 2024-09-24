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Совфед предложил выяснить причины недобора налога на прибыль большинством регионов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательная динамика поступления налога на прибыль в региональные бюджеты наблюдается у подавляющего большинства субъектов РФ, необходимо выяснить причины такого снижения, заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Выступая на заседании комитета во вторник, замглавы Федеральной налоговой службы Виталий Колесников отметил, что федеральная часть налога растет, "а региональная немного, буквально на 0,5%, на сегодняшний день падает". ФНС связывает это, в частности, с непростыми показателями в угольной, металлургической отраслях, а также с тем, что РФ почти перестала экспортировать золото и драгоценные камни. "И ряд других есть особенностей, которые влияют на значимую такую часть региональных бюджетов, как налог на прибыль", - сказал Колесников.

По словам Артамонова, снижение поступления налога на прибыль происходит и в регионах, в которых нет предприятий перечисленных отраслей.

"Что настораживает, и по итогам 9 месяцев, и по прогнозу на год у нас почти нет регионов – мало, чуть больше десятка – которые имеют положительную динамику по налогу на прибыль. Здесь не только нефть, не только уголь, это и по тем регионам, которые не имеют ни нефти, ни газа, ни угля", - сказал он.

"Мы обязаны проанализировать, что такого случилось в экономике, в реальном секторе, что резко упал налог на прибыль, в том числе, и как повлияло повышение ключевой ставки, стоимость кредитных ресурсов и другие факторы. В этом мы должны будем разобраться, причем не дожидаясь конца года", - сказал Артамонов, пригласив поучаствовать в этом и Счетную палату РФ.

По его словам, необходимо разобраться и принять меры, чтобы этот процесс не стал перманентным и ситуация не продолжила ухудшаться. "Ведь этот налог, в основном, региональный, источник региональных бюджетов. У нас сегодня просматривается снижение налоговых поступлений по 11-12 регионам на конец года – это тоже много – но если бы не положительная динамика по НДФЛ, то этих регионов было бы гораздо больше", - отметил он.

Основная ставка налога на прибыль сейчас составляет 20%, при этом 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в региональные. С 2025 года ставка будет повышена до 25%, сумма, исчисленная по ставке 8%, будет направляться в федеральный бюджет.

Совет Федерации ФНС
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