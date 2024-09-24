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ФСБ внесла в список террористических организаций группу, созданную украинскими военными

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сообщество, созданное в Энергодаре сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, внесено в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ.

Список спецслужбы обновился во вторник.

Сообщается, что решение о признании группы агентов ГУР террористической организацией принял Южный окружной военный суд.

В марте директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией. Тогда же Бортников сказал, что глава ГУР Кирилл Буданов и руководство украинских спецслужб являются законными целями для российских силовых структур.

Александр Бортников ФСБ Энергодар Украина
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