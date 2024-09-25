Причастный к поджогам военкоматов россиянин получил 25 с половиной лет колонии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщает, что гражданин РФ Иван Недильский, причастный к поджогам военкоматов и сбору информации для украинских спецслужб, приговорен к 25 с половиной годам колонии.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Недильского Ивана Романовича, 1970 г.р., причастного к совершению по заданию Службы безопасности Украины поджогов двух административных зданий на территории Московского региона, сбору информации для иностранный спецслужбы и осквернению воинских мемориалов", - заявили в управлении.

Изначально 2-й Западный окружной военный суд приговорил Недильского к 26 годам заключения, но позднее решением Апелляционного военного суда основное наказание было уменьшено до 25 лет 6 месяцев лишения свободы. Также осужденному назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

По версии следствия, Недильский был завербован сотрудником военной контрразведки СБУ в марте 2022 года на территории Греции.

"По заданию куратора россиянин осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении объектов транспортной и иной инфраструктуры на территории Московской и Смоленской областей для их использования при подготовке диверсионно-террористических актов, а также осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов", - заявили в УФСБ.

Позднее фигурант "получил задание на поджог зданий военкоматов на территории Московского региона", "приискал и согласовал с куратором СБУ объект для совершения теракта - здание военного комиссариата в г. Можайске". "В темное время суток 12 июля 2022 года злоумышленник забросил бутылки с зажигательной смесью в окно здания, однако возгорания не произошло по независящим от исполнителя теракта причинам. В дальнейшем фигурант предпринял вторую попытку совершения теракта, выбрав для поджога и согласовав с куратором здание, в котором располагается военно-учетный стол администрации г.о. Шаховская", - сообщает управление.

В спецслужбе заявили, что Недильский "осуществил поджог оконных конструкций здания и забросил внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью".

Осужденный был задержан 16 сентября 2022 года. "В ходе следствия его деяния квалифицированы следственной службой Управления по признакам преступлений, предусмотренным ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30, п. "а" и "в" ч.2 ст. 205 (покушение на террористический акт), п. "а" и "в" ч.2 ст. 205 (террористический акт), ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч.2 ст. 214 (вандализм)", - добавили в УФСБ.