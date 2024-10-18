Белгородец осужден на 16 лет по делу о попытке диверсии на железной дороге

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части - 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина, 1989 года рождения, изъял из тайника взрывное устройство и планировал взорвать объект железнодорожной инфраструктуры в Белгородской области. Сотрудники УФСБ задержали его с поличным.

Ему вменили статью 275 (государственная измена), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), п.п."а, в" ч.3 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.281 УК (покушение на диверсию).

Приговор еще не вступил в законную силу.