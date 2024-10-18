Поиск

Белгородец осужден на 16 лет по делу о попытке диверсии на железной дороге

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части - 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина, 1989 года рождения, изъял из тайника взрывное устройство и планировал взорвать объект железнодорожной инфраструктуры в Белгородской области. Сотрудники УФСБ задержали его с поличным.

Ему вменили статью 275 (государственная измена), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), п.п."а, в" ч.3 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.281 УК (покушение на диверсию).

Приговор еще не вступил в законную силу.

Белгород Белгородская область ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Семь грузовых вагонов сошли с рельс во Владимирской области

Что произошло за день: четверг, 17 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });