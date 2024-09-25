В Думе назвали "спящей" норму об обеспечении паритета цен на аграрную и промпродукцию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Норма закона, которая обязывает государство мониторить индексы цен на продукцию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы для АПК и обеспечивать их паритет, пока находится в спящем состоянии. Надо ее активно использовать, чтобы видеть реальные причины роста цен на продукты питания, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Он заявил об этом на заседании думского комитета по аграрным вопросам.

"Есть наш базовый закон о развитии сельского хозяйства, в нем записана норма - обязанность государства вести наблюдение за индексами цен на сельхозпродукцию и, соответственно, на промышленные товары и обеспечить паритет этих цен. Но, к сожалению, мы видим, что таких наблюдений, или как сейчас говорят, мониторинга, не ведется", - сказал он.

По его словам, необходимо, чтобы правительство поручило Росстату подключиться к этой работе. Результаты можно предоставлять на ежеквартальной основе.

"Тогда будет виден источник причин роста. И тогда и министерство (сельского хозяйства - ИФ), и Госдума могут отреагировать и решить, что необходимо сделать, чтобы цены были стабильными", - сказал он.

"Пока же это "спящая" норма закона", - добавил вице-спикер.

Гордеев также считает необходимым уточнить список социально значимых продуктов питания.

"Есть утвержденный еще в 2010 году правительством перечень социально значимых продуктов. В нем 24 вида. При этом еще и ассортимент прописан. Это, собственно, весь прилавок. Это, естественно, неработающее постановление", - считает он.

По его словам, необходимо "пойти на то, чтобы правительство уточнило такой список". "На мой взгляд, это должно быть не более шести, действительно, важных товаров. И с Минэкономразвития мы такую работу сейчас ведем", - заявил Гордеев.

Как сообщила принявшая участие в заседании комитета министр сельского хозяйства Оксана Лут, Минсельхоз это предложение поддерживает.