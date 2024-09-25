Сенаторы одобрили закон о переносе срока проведения микропереписи населения РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который переносит крайний срок проведения микропереписи населения с 2026 года на 2028 год.

Согласно документу, микроперепись населения должна проводиться не позже чем через пять лет после Всероссийской переписи. Поскольку последняя перепись прошла в 2021 году, следующую микроперепись нужно провести не позднее 2026 года.

Одобренный закон переносит крайний срок проведения на два года, т.е. микроперепись должна быть проведена до 1 января 2029 года.

В пояснительных материалах говорится, что принятие закона необходимо с учетом переноса сроков проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 года на 2027 год.

Микроперепись населения - это выборочное федеральное статистическое наблюдение, которое проводится среди определенной части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения. Для этой процедуры используется выборка, охватывающая не менее 5% всего населения. Микроперепись позволяет собрать актуальные данные о демографической, социальной и экономической ситуации в стране, а также оценить изменения с момента последней полной переписи.