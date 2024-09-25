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Главы МИД РФ и КНР обсудили подготовку к саммиту БРИКС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подготовку к саммиту БРИКС в Казани, а также двусторонние отношения и вопросы безопасности обсудили министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И, сообщает МИД России. Встреча состоялась в среду "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности международной ситуации. Особое внимание было уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также подготовке к саммиту БРИКС в Казани и новым контактам лидеров двух стран", - говорится в cjj,otybb.

Кроме того, сообщает российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Ван И "высказались о неприемлемости введения странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающих устойчивость мировой экономики и универсальные формы торгово-экономического взаимодействия".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности, включая перспективы урегулирования украинского кризиса, меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в АТР и вокруг Тайваня, а также по ряду других вопросов региональной повестки", - отмечается в сообщении.

БРИКС Ван И ООН Сергей Лавров МИД Китай
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