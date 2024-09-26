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В сельской местности расширят возможности продажи лекарств

В сельской местности расширят возможности продажи лекарств
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Все обособленные подразделения медорганизаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами, сообщили в правительстве РФ.

"Правительство продолжает системную работу, направленную на повышение доступности лекарств для жителей сельской местности. В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами", - сообщается на сайте правительства в четверг.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что раньше возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики.

"Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придется ездить в соседние населенные пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе", - добавили в сообщении.

Получить лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет по упрощенной схеме. Соответствующий порядок будет утвержден правительством в ближайшее время, отмечается на сайте.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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