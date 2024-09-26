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Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Актер Алексей Панин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов ) по обвинению в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также суд на три года запретил Панину администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания актера на территории России либо его экстрадиции в Россию.

Панин признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Как заявили в прокуратуре Москвы, установлено, что "в октябре 2022 года Панин в доступном для просмотра и комментирования неограниченному кругу лиц личном канале разместил текстовые сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления".

В России Панин заочно арестован и объявлен в розыск.

Крымский мост Алексей Панин прокуратура Москвы
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