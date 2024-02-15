Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал актера Алексея Панина по уголовному делу о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Панина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания не территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сообщили в суде в четверг.

Панину заочно предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Актер объявлен в международный розыск.

Претензии следствия к Панину связаны с его публичными высказываниями.

Панин - известный российский актер. Помимо профессиональной деятельности, он известен эпатажными высказываниями и действиями. В последние годы Панин живет за границей, в частности, в Испании и США.