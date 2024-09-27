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В Мариуполе открыли памятник строителю-восстановителю

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Памятник строителю-восстановителю установили и открыли в Мариуполе, сообщил в Telegram вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам поездки в ДНР.

"Еще сегодня открыли памятник строителю-восстановителю. Во многом именно благодаря им жизнь в новых регионах возродилась", - написал он.

На боковых фасадах монумента установлены бронзовые рельефы школы искусств, больницы интенсивного лечения, Приазовского государственного технического университета и образы строителей.

ДНР Марат Хуснуллин Мариуполь
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