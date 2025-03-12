В Мариуполе началось комплексное благоустройство дворов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Мариуполе началось комплексное благоустройство дворов восстановленных многоквартирных домов, сообщает сайт правительства.

"Начиная с 2022 года в Мариуполе уже проведен колоссальный объем восстановительных работ. При этом, безусловно, остаются вопросы, которые необходимо решать, в том числе с жильем. Но уже сейчас мы можем начать создавать комфортную городскую среду вокруг уже готовых объектов. До конца следующего года планируем благоустроить более 500 дворов", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Всего программа охватывает свыше 300 га. На сегодня в городе уже привели в порядок более 40 дворов, работы ведутся на 100 территориях. Как уточнил гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства " Карен Оганесян, до конца этого года обновят 300 дворов.