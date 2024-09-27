Минфин готовит внедрение цифровых ООО с автоматическим контролем исполнения корпдоговоров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин разрабатывает пилотный проект, который позволит создавать цифровые общества с ограниченной ответственностью (ООО), где исполнение корпоративных договоренностей будет контролироваться с помощью инфраструктуры децентрализованных реестров.

Об этом на XXI Международном банковском форуме сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Себе задачу ставим какую? Чтобы запустить в рамках пилотного проекта, в рамках экспериментального правового режима пилот, который позволит обеспечить учет прав на доли в ООО в, соответственно, децентрализованных реестрах", - сказал он.

Площадками для такого учета могут выступать операторы информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (ЦФА), добавил он.

Создание компаний по новым правилам может выглядеть следующим образом: регистрируется ООО, далее заключается корпоративный договор, переводится в форму смарт-контракта (алгоритм для автоматического контроля и исполнения договорных отношений - ИФ), и весь дальнейший учет прав и последующее распоряжение долями происходит на площадке информационной системы.

По словам Яковлева, это, в частности, может позволить упростить бизнесу получение кредитов в банках под залог "цифровых" долей. В случае, если у цифрового общества все права и обязанности его участников зафиксированы в смарт-контракте, то улучшается транспарентность и минимизируется риск того, что положения корпоративного договора могут быть теоретически не исполнены участниками, объяснил чиновник.

Яковлев сообщил, что "концепт уже доформировали". В ближайшее время, по его словам, начнется предметное обсуждение с ведомствами и представителями рынка.

Весной 2024 года замминистра финансов Иван Чебесков сообщал об обсуждении идеи создания цифровых обществ или децентрализованного автономного общества (ДАО). Тогда он подчеркивал, что такой организацией сможет стать любое ООО при соответствии определенным критериям.