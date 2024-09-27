В РФ могут ввести льготную семейную карту для путешествий по стране

Соответствующий вопрос планирует проработать Минэкономразвития

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили создать льготную семейную карту для путешествий по России, в Минэкономразвития поддержали инициативу и планируют ее проработать, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Вопрос с семейной картой давайте возьмем в отдельный трек. Мне кажется, это интересная и важная вещь. Вообще нам важно, чтобы работа по развитию семейного туризма в этом году не закончилась, а чтобы этот год стал поводом начать большую работу", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила разработать семейную карту для путешествий по России. Такая карта позволит семьям с детьми по сниженным тарифам посещать объекты культуры в стране.

Также Вахруков заявил о необходимости заниматься доступностью туристических предложений по России.

"Основной способ добиться доступности отдыха - это развитие предложений. Чем больше у нас предложений, чем выше конкуренция, тем больше будет доступность. В целом сейчас, в условиях дефицита, мы действительно видим эти перекосы, и это, прежде всего, связано с недостаточным уровнем конкуренции, недостаточным уровнем предложения", - сказал он.

По словам замминистра, решить эту проблему помогут меры поддержки, в частности строительство больших отелей в рамках льготного кредитования, модульных объектов размещения.

"Мне кажется, что в ближайшие несколько лет мы увидим не просто бум спроса, но и рост такого качественного доступного предложения, что для нас скорее является основным приоритетом", - заключил Вахруков.