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Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны пытаются осложнить грузопассажирский транзит в Калининградскую область из других регионов России. Он сказал об этом на совещании в Калининградской области.

"В целях изоляции Калининградской области, нарушения транспортного сообщения с основной территорией России страны Запада идут на максимальное осложнение грузопассажирского транзита в Калининград. В настоящее время перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту ограничена в отношении 80% товарной номенклатуры", - сказал он.

По его словам, основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока в калининградском направлении пришлось переориентировать на морские маршруты.

"Также проводится работа по переориентации дизельного топлива, цемента, щебня и иных грузов на специализированный танкерный флот, балкеры и сухогрузы", - заявил он.

Патрушев отметил, что действующая паромная линия Балтийск - Усть-Луга сейчас является единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград вне сухопутных территорий недружественных стран.

"В целях увеличения объемов перевозок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области, принято решение о строительстве на производственных мощностях судостроительного комплекса "Звезда" двух автомобильно-железнодорожных паромов. Планируемые сроки завершения работ - 2028 год", - сообщил помощник президента.

Патрушев также сообщил, что в городе Пионерский запущена первая очередь грузопассажирского морского терминала. Он сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц грузового транспорта в год. "Вместе с тем важно решить вопросы поставки строительных материалов, необходимых для возведения морского терминала", - отметил он.

Он напомнил, что для сдерживания цен на товары в Калининградской области федеральные власти решили субсидировать перевозку грузов морским транспортом. "Однако отмечаются сложности со своевременным доведением данных субсидий до перевозчиков", - сказал Патрушев.

Запад Звезда Николай Патрушев Усть-Луга Калининградская область
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