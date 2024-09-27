Число погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане достигло семи человек

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до семи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

"По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли семь человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о шести погибших.

В пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 стало известно, что пожар локализован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.