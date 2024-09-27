Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправке в пригороде Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"По информации на 20:10 пострадали 16 человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей", - написал Меликов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Меликов добавил, что все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 стало известно, что пожар локализован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Больше года назад, 14 августа 2023 года, на выезде из Махачкалы сначала возник пожар в автосервисе, затем огонь перекинулся на соседнюю территорию, где хранилась селитра, и произошел сильный взрыв. После этого взорвались цистерны на расположенной рядом АЗС. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.