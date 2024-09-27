Поиск

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до шести
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек, включая двух детей, погибли при взрыве на автозаправке в пригороде Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"По информации на 20:10 пострадали 16 человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей", - написал Меликов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Меликов добавил, что все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщалось, в пятницу примерно в 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы.

Здание АЗС разрушено, на месте возник пожар. Около 20:00 стало известно, что пожар локализован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Больше года назад, 14 августа 2023 года, на выезде из Махачкалы сначала возник пожар в автосервисе, затем огонь перекинулся на соседнюю территорию, где хранилась селитра, и произошел сильный взрыв. После этого взорвались цистерны на расположенной рядом АЗС. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.

Дагестан Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять человек погибли после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Число пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 10

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

При взрыве на заправке в Махачкале есть погибшие

В Дагестане произошел взрыв на АЗС

Иноагентами признаны Александр Генис и Центр "Досье"

Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

Патрушев заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область

В ЛНР полностью потушили природный пожар, уничтоживший 161 жилой дом

В Госдуме предложили создать реестр авиадебоширов

В Госдуме предложили создать реестр авиадебоширов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });