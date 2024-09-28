Что произошло за день: суббота, 28 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 13 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Следов взрывчатки на месте взрыва не обнаружено. Задержан владелец АЗС, расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера Хасана Насраллы. Ранее израильские военные заявили, что ликвидировали Насраллу во время ударов по южному пригороду Бейрута. СМИ уже назвали его вероятного преемника - им может стать один из руководителей организации Хашем Сафиддин. Между тем по некоторым данным в ходе ударов Израиля по ливанской столице погиб генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Аббас Нилфорошан.

- Военные РФ сообщили об ударе с применением гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по аэродромам ВСУ. Отмечается, что его цели достигнуты, "все назначенные объекты поражены".

- В Москве бабье лето в этом году может наступить в октябре. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, но для этого должна установиться более прохладная и солнечная погода.

- Участник забега умер во время марафона во Владивостоке. Прокуратура Приморского края организовала проверку в связи с гибелью мужчины. Позднее стало известно, что им оказался главный штурман Тихоокеанского флота.