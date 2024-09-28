Военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отразили пять попыток украинских сил прорваться через границу РФ в Курской области.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена атака противника в направлении населенного пункта Любимовка и сорваны попытки контратак в направлении Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово Курской области.

По данным ведомства, нанесены новые удары по резервам ВСУ в районе 17 населенных пунктов Сумской области и по позициям 13 украинских бригад в Курской области.