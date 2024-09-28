Движение грузовых поездов приостановлено из-за повреждения у ж/д моста в Самарской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хлопок произошел на железнодорожном мосту в районе города Кинеля (Самарская область), повреждены "островки безопасности", приостановлено движение грузовых поездов.

"На данный момент известно, что на ж/д мосту в районе Кинеля (1136 км) произошло повреждение "островков безопасности". Пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона.

Отмечается, что приостановлено движение (грузовых - ИФ) поездов, ж/д пути не повреждены.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД"), приостановлено движение грузовых поездов.

Кроме того, в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу ж/д транспорта было приостановлено движение поездов на перегоне 94 км - 103 км - между Самарой и Кинелем.

"Грузовые поезда пустили по главному ходу. В ближайшее время они будут идти с задержкой с учетом движения пассажирских поездов. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет", - сказали в пресс-службе.