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РЖД намерены завершить восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой к 3 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевская железная дорога (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") планирует к 3 октября завершить восстановительные работы на поврежденном накануне железнодорожном мосту в районе города Кинеля (1 136 км, Самарская область) и на перегоне 94 км - 103 км - между Самарой и Кинелем, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе магистрали.

В субботу самарские власти сообщили о хлопке, который произошел у ж/д моста в районе Кинеля. Были повреждены "островки безопасности", никто не пострадал. Движение грузовых поездов приостановлено. Отмечалось, что ж/д пути не повреждены.

Кроме того, в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу ж/д транспорта было приостановлено движение поездов на перегоне 94 км - 103 км - между Самарой и Кинелем. Позже грузовые поезда пустили по главному ходу, на движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло.

Самарская область РЖД
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