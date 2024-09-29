Несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах города; по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал губернатор.

Гусев уточнил, что на Московском проспекте дрон попал в жилой комплекс, вследствие чего произошло возгорание. Еще один пожар был зафиксирован в левобережной части Воронежа.

"Ещё несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного дома", - сообщил губернатор.

Гусев рекомендовал горожанам не приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам.