Поиск

Возгорания от падения БПЛА ликвидированы в Воронеже и пригороде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об ущербе, нанесенном падением украинских беспилотников, атаковавших областной центр и его пригороды минувшей ночью.

"По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона - гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гусев отметил, что существенно повреждено только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось.

Губернатор также сообщил, что возгорания, в том числе почти все ландшафтные, оперативно ликвидированы.

В РоссииНесколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородахЧитать подробнее

По данным мэра города Сергея Петрина, в настоящее время выявлено восемь поврежденных автомобилей.

Ранее Гусев сообщил, что в Воронеже падающий БПЛА попал в жилой комплекс на Московском проспекте, произошло возгорание. Также был зафиксирован пожар в жилой застройке в левобережной части города. Еще несколько сбитых БПЛА горели на земле на окраинах города и за его пределами.

За ночь на территории области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.

Воронеж Воронежская область Александр Гусев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Макеевка в ЛНР

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

СКР возбудил дело по факту убийства военными ВСУ мирных жителей в Курской области

Мэр Курска сообщил о повреждении многоэтажки от "внешнего воздействия"

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА

Восемнадцать дронов ВСУ уничтожено ночью над Ростовской областью

Несколько подавленных и сбитых БПЛА упало в Воронеже и пригородах

Что произошло за день: суббота, 28 сентября

По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец

РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия

РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });