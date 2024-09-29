Возгорания от падения БПЛА ликвидированы в Воронеже и пригороде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об ущербе, нанесенном падением украинских беспилотников, атаковавших областной центр и его пригороды минувшей ночью.

"По результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет. В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона - гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гусев отметил, что существенно повреждено только одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось.

Губернатор также сообщил, что возгорания, в том числе почти все ландшафтные, оперативно ликвидированы.

По данным мэра города Сергея Петрина, в настоящее время выявлено восемь поврежденных автомобилей.

Ранее Гусев сообщил, что в Воронеже падающий БПЛА попал в жилой комплекс на Московском проспекте, произошло возгорание. Также был зафиксирован пожар в жилой застройке в левобережной части города. Еще несколько сбитых БПЛА горели на земле на окраинах города и за его пределами.

За ночь на территории области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.