Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Волгоградской областью

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об уничтожении украинских дронов в небе над Волгоградской областью, пострадавших и повреждений нет.

"Сегодня ночью, 29 сентября, на территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные паданием обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями", - приводятся слова главы региона в телеграм-канале областной администрации в воскресенье.