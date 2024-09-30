Поиск

Сбербанк повысил ставки по вкладам со сроком размещения до года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк улучшил условия по вкладам, повысил ставки по депозитам со сроком размещения до одного года.

Максимальная ставка в 20% теперь доступна по любым средствам (ранее не находившимся в банке и ранее размещенным в нем). До этого такая ставка действовала при размещении не находившихся в банке средств сроком на три года.

По линейке "Лучший процент" можно разместить вклад под 20% годовых на 7-9 месяцев (ранее ставка при размещении средств на этот срок составляла 19%).

По линейке "Сбервклад" максимальные ставки на срок от 7 до 9 месяцев составляют 20% (ранее - 19%), от 3 до 6 месяцев - 18,5% (ранее - 18%), от 10 месяцев до 1 года - 18% (ранее - 17%).

"Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные ставки на более короткие сроки - 7 и 9 месяцев. А также сравняли максимальные ставки на "старые" и "новые" деньги"", - заявил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, банк фиксирует очень большой интерес населения к сберегательным инструментам. "Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 трлн рублей", - отметил Широков.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на один год по "новым" средствам составляет 21% годовых.

Сбербанк ВТБ Сергей Широков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших в ДТП под Краснодаром увеличилось до 31 человека

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Краснодаром

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Артиллерия ВСУ уничтожила трансформатор подстанции в Энергодаре

Пыльная буря накрыла Ростовскую область

Пыльная буря накрыла Ростовскую область

Природный пожар уничтожил десять домов в рязанской деревне

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Макеевка в ЛНР

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

Песков заявил, что определять условия для применения РФ ядерного оружия будут военные

СКР возбудил дело по факту убийства военными ВСУ мирных жителей в Курской области

Мэр Курска сообщил о повреждении многоэтажки от "внешнего воздействия"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });