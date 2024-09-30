Сбербанк повысил ставки по вкладам со сроком размещения до года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк улучшил условия по вкладам, повысил ставки по депозитам со сроком размещения до одного года.

Максимальная ставка в 20% теперь доступна по любым средствам (ранее не находившимся в банке и ранее размещенным в нем). До этого такая ставка действовала при размещении не находившихся в банке средств сроком на три года.

По линейке "Лучший процент" можно разместить вклад под 20% годовых на 7-9 месяцев (ранее ставка при размещении средств на этот срок составляла 19%).

По линейке "Сбервклад" максимальные ставки на срок от 7 до 9 месяцев составляют 20% (ранее - 19%), от 3 до 6 месяцев - 18,5% (ранее - 18%), от 10 месяцев до 1 года - 18% (ранее - 17%).

"Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные ставки на более короткие сроки - 7 и 9 месяцев. А также сравняли максимальные ставки на "старые" и "новые" деньги"", - заявил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, банк фиксирует очень большой интерес населения к сберегательным инструментам. "Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 трлн рублей", - отметил Широков.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на один год по "новым" средствам составляет 21% годовых.