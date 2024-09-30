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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Краснодаром

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения в Краснодарском крае рейсового автобуса и грузовика, в результате чего один человек погиб, 31 пострадал, сообщает пресс-служба СУ СКР России по краю.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

По данным ГУ МВД России по краю, информация о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на 16 км автодороги "Темрюк - Краснодар - граница Ставропольского края" поступила в полицию в 19:45 по Москве 29 сентября. Предварительно установлено, что грузовик MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Yutong. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

В момент ДТП в автобусе, который выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 человек. Все они успели покинуть горящий автобус. В результате ДТП погиб водитель фуры, 31 пострадал. В больницы Краснодара госпитализированы 22 человека, включая троих детей. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок.

Краснодар Ставрополь МВД России
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