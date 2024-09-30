ФСБ задержала в Ингушетии семерых подозреваемых в подготовке серии терактов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсий и нападений на силовиков в Ингушетии, по делу задержаны семь человек.

Противоправная деятельность была пресечена в городе Магас и городе Назрань. Диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов готовили восемь местных жителей. При задержании один из них "оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы".

По адресам проживания задержанных, а также в тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство, гранатомет, 5 автоматов, 9 пистолетов, 11 гранат, свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств и др. предметы.

Возбуждено дело по ч. 1 ч. 30 п. "а" ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК России.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных.