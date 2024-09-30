Володин назвал приоритетом в работе Думы над бюджетом исполнение соцобязательств

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что исполнение социальных обязательств и парламентский контроль за расходованием средств являются приоритетами в работе депутатов на внесенным проектом федерального бюджета на 2025 и плановые 2026-27 годы.

"В первую очередь, это исполнение всех социальных обязательств. Поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан. Должна быть финансово обеспечена реализация задач, поставленных президентом для достижения национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Созданы условия для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. Федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна", - сказал он журналистам.

По его словам, "еще один ключевой приоритет Государственной думы в работе над бюджетом - парламентский контроль над расходованием бюджетных средств".

"В процессе подготовки бюджета к первому чтению мы детально проанализируем каждую госпрограмму. Введено большое количество мер поддержки, льгот и преференций в самых разных сферах, необходимо контролировать, насколько эффективно работают принятые решения", - отметил спикер.

Он сообщил, что направил в профильный комитет по бюджету и налогам поступивший в Госдуму из правительства проект федерального бюджета.

"Сегодня состоится заседание Совета Госдумы, на котором проект бюджета будет направлен в рассылку для подготовки замечаний и предложений", - добавил он.