Поиск

Для детей мигрантов могут ввести тестирование перед поступлением в школу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вскоре детей мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка перед приемом в российские школы, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы. Необходима и подготовка до принятия в школу, ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками", - сказала она.

По ее словам, в Госдуме готовятся соответствующие изменения в законодательство, комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики обсудит это на ближайшем заседании.

Ирина Яровая Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд освободил от наказания бывших владельцев "Юлмарта" за сроком давности

Президент РФ подписал указ об осеннем призыве в армию

Кабмин РФ поддержал пакет законопроектов о борьбе с незаконной миграцией

Кабмин РФ поддержал пакет законопроектов о борьбе с незаконной миграцией
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в ДНР

Уголовное дело о диверсии завели после повреждения ж/д моста под Самарой

Срок военной службы по призыву в РФ не изменится и составит 12 месяцев

Призванных осенью срочников пообещали не направлять служить в новые регионы

Призванных осенью срочников пообещали не направлять служить в новые регионы

ФСБ задержала в Ингушетии семерых подозреваемых в подготовке серии терактов

Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Пожар в ЖК "Селигер Сити" полностью потушен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });