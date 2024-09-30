Для детей мигрантов могут ввести тестирование перед поступлением в школу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вскоре детей мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка перед приемом в российские школы, заявила на пресс-конференции вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Необходима обязательная диагностика на знание русского языка детей, которые принимаются в школы. Необходима и подготовка до принятия в школу, ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и со сверстниками", - сказала она.

По ее словам, в Госдуме готовятся соответствующие изменения в законодательство, комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики обсудит это на ближайшем заседании.