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Первое чтение проекта бюджета РФ запланировано на 24 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рассмотрение проекта федерального бюджета РФ на 2025-2027 г., а также проектов бюджетов внебюджетных фондов в первом чтении запланировано на 24 октября, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

"Предлагается вынести на рассмотрение Совета Думы дату рассмотрения бюджетов как бюджета федерального, так и бюджетов внебюджетных фондов на первое чтение - 24 октября ", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету.

Он также отметил, что первое заседание комитета по рассмотрению параметров бюджета пройдет 14 октября в 11:00.

По словам главы комитета, дату второго чтения проекта бюджета Совет Думы определит после принятия законопроекта в первом чтении.

Совет Думы Госдума
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