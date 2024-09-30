Поиск

Базовая индексация грузовых ж/д тарифов без допнадбавок с 1 января может составить 13,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Базовая индексация грузовых железнодорожных тарифов (без учета дополнительных целевых тарифных надбавок) с 1 января 2025 года может составить 13,8%, сказано в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, который правительство внесло в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

В документе сообщается, что на период 2025-2027 годов будут сохранены действующие дополнительные целевые надбавки для финансирования мероприятий: по капремонту инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования в размере 1,07; по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, - 1,015; по обеспечению транспортной безопасности - 1,01.

Прогнозные базовые параметры индексации грузового ж/д тарифа с 1 января 2026 года составляют 8,5%, с 1 января 2027 года - 6,1%.

Индексация тарифов за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 января 2025 года составит 11,6%, с 1 января 2026 года - 11,4%, с 1 января 2027 года - 5,9%.

правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Путин включил в состав Совбеза РФ Мантурова, Дюмина и Скворцову

Российская станция "Северный полюс-42" начала работу в Северном Ледовитом океане

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Первое чтение проекта бюджета РФ запланировано на 24 октября

И.о. зампремьера Башкирии Марзаев стал фигурантом дела о взятке в 37 млн рублей

Покушение на Захара Прилепина

Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Прилепина

Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о покушении на Прилепина

Почти 1,5 тысячи фишинговых сайтов заблокированы в РФ за прошлую неделю

Суд освободил от наказания бывших владельцев "Юлмарта" за сроком давности

Президент РФ подписал указ об осеннем призыве в армию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });