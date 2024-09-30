Базовая индексация грузовых ж/д тарифов без допнадбавок с 1 января может составить 13,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Базовая индексация грузовых железнодорожных тарифов (без учета дополнительных целевых тарифных надбавок) с 1 января 2025 года может составить 13,8%, сказано в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, который правительство внесло в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

В документе сообщается, что на период 2025-2027 годов будут сохранены действующие дополнительные целевые надбавки для финансирования мероприятий: по капремонту инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования в размере 1,07; по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, - 1,015; по обеспечению транспортной безопасности - 1,01.

Прогнозные базовые параметры индексации грузового ж/д тарифа с 1 января 2026 года составляют 8,5%, с 1 января 2027 года - 6,1%.

Индексация тарифов за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 января 2025 года составит 11,6%, с 1 января 2026 года - 11,4%, с 1 января 2027 года - 5,9%.